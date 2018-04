Die ersten guten Platzierungen in der Freiluftsaison

Braunschweig Bei den Turnieren in Harsum holten Braunschweiger Reiter die ersten Erfolge in der Freiluftsaison, die Auftrieb geben für die kommenden Monate. Christopher Sladowski belegte mit Easy Boy Platz fünf in einer Springprüfung der Klasse M* und erzielte auf Bacarola Rang...