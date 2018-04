Gute Plätze für Bianca Bernhard

Braunschweig Für die Radsportler des RSV23 hat sich das intensive Wintertraining Trainer Andre Fest ausgezahlt. Bianca Bernhard wurde beim ersten Straßenrennen der Saison über 50km in Ascheffel Achte und belegte in der Eliteklasse der Frauen in Rodekro (Dänemark) den vierten Platz. ...