Eintracht-Hockeydamen gegen Harvestehude

Am Samstag, 6. Januar 2018, traf in der Damen-Bundesliga Eintracht Braunschweig auf den Harvestehuder THC in der Sporthalle Alte Waage in Braunschweig.

Foto: Florian Kleinschmidt/Bestpixels.de