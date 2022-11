Ocon Schnellster vor Sprint - Schumacher wird Achter

Alpine-Pilot Esteban Ocon ist im Formel-1-Abschlusstraining von São Paulo überraschend Bestzeit gefahren. Der Franzose verwies in der einstündigen Einheit Red-Bull-Fahrer Sergio Perez in 1:14,604 Minuten auf den zweiten Platz. Der Mexikaner war auf dem Autódromo José Carlos Pace 0,184 Sekunden langsamer.

Vor dem letzten Sprintrennen des Jahres (20.30 Uhr) wurde George Russell im Mercedes Dritter. Weltmeister Max Verstappen im zweiten Red Bull fuhr auf Position fünf.

Mick Schumacher raste nach Rang 20 in der Qualifikation am Vortag nun im Haas auf einen beachtlichen achten Platz. Sein Teamkollege Kevin Magnussen landete am Tag nach seiner sensationellen Pole Position direkt dahinter. Aston-Martin-Pilot Sebastian Vettel kam nicht über Position 18 hinaus. Im Sprintrennen über 100 Kilometer bekommt der Sieger acht Punkte, der Achte noch einen Zähler.

Das vorletzte Saisonrennen wird am Sonntag (19.00 Uhr/RTL und Sky) ausgetragen. Verstappen steht als Fahrerweltmeister längst fest. Sein Rennstall Red Bull hat den Konstrukteurstitel ebenfalls schon sicher.