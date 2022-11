Schwere Verletzung: Mit Kufe Achillessehne durchtrennt

In der Deutschen Eishockey Liga ist es zu einer schweren Verletzung gekommen. Stürmer Brendan O‘Donnell von der Düsseldorfer EG wurde beim 1:4 bei den Nürnberg Ice Tigers im Zweikampf mit einer Schlittschuh-Kufe die Achillessehne im rechten Bein durchtrennt, teilte die DEG mit.

Der 30 Jahre alte Kanadier wird seinem Team monatelang fehlen. „Diese Nachricht ist für uns ein Schock. Das ist ganz bitter für Brendan und das Team und trifft uns hart“, sagte Düsseldorfs Sportdirektor Niki Mondt. O'Donnell wurde am Samstag noch in Nürnberg operiert. Er war in der vergangenen Saison Top-Scorer der Rheinländer.