Formel 1 plant eigene Frauen-Rennserie

Austin. Die Formel 1 will Medienberichten zufolge mit einer eigenen Frauen-Rennserie durchstarten. Laut britischer BBC und dem Fachportal motorsport.com soll sie schon im kommenden Jahr loslegen. Demnach soll es 12 bis 15 Plätze für Fahrerinnen bereits ab 16 Jahren geben.

Sie soll aber nicht die W-Series womöglich ersetzen. Die musste ihren Rennbetrieb in dieser Saison wegen finanzieller Schwierigkeiten vorzeitig nach dem Rennen in Singapur einstellen und konnte nicht wie vorgesehen an diesem Wochenende im Rahmenprogramm des Großen Preises der USA in Austin starten.

«Es ist nie genügend Fokus auf Frauen in dem Sport in der gesamten Formel-1-Zeit gerichtet worden. Und nun wird auch nicht genug Wert darauf gelegt», hatte Rekordweltmeister Lewis Hamilton (37) im Fahrerlager in Texas zur Situation gesagt und ergänzt: «Es gibt nicht wirklich einen Weg für diese jungen tollen Fahrerinnen, um überhaupt in die Formel 1 zu kommen. Wir müssen mehr tun.» Laut motorsport.com soll die geplante neue Rennserie den jungen Fahrerinnen den Weg weiter in die Formel 3 und Formel 2 ebnen.

