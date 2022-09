Franz Wagner vor Halbfinale: «Eines der wichtigsten Spiele»

Berlin. NBA-Profi Franz Wagner und die deutschen Basketballer fiebern dem EM-Halbfinale gegen Spanien entgegen. «Es ist auf jeden Fall eines der wichtigsten Spiele in meiner Karriere», sagte Wagner in Berlin.

Die deutsche Mannschaft trifft in Berlin auf den Weltmeister. Deutschland hat bei der Europameisterschaft die Chance auf die erste Medaille seit 17 Jahren, als Dirk Nowitzki das Team in Serbien zu Silber führte.

«In der NBA durfte ich noch nicht so viele wichtige Spiele mitmachen. Deutschland bei der EM im eigenen Land, in seiner Stadt in einem Halbfinale zu vertreten, das ist schon etwas Besonderes», sagte der gebürtige Berliner, der mit den Orlando Magic in der vergangenen NBA-Saison die zweitbeste Bilanz aller Teams hatte.

Bundestrainer Herbert zeigt Respekt vor den Spaniern. «Spanien war die Messlatte in den vergangenen Jahren. Sie haben ein sehr gutes Team mit viel Erfahrung. Es gibt einen Grund, warum sie noch im Turnier sind», sagte der Kanadier, der allerdings nach wie vor von seinem Team überzeugt ist. «Der freie Tag gestern war wichtig für die Jungs, um das Griechenland-Spiel zu vergessen. Die Jungs machen einen fokussierten Eindruck.» Johannes Voigtmann zeigte sich ebenfalls zuversichtlich. «Wir haben eine sehr gute Qualität. Wenn wir die auf das Parkett bringen, haben wir eine sehr gute Chance.»

© dpa-infocom, dpa:220915-99-774605/3 (dpa)