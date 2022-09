Handball Pokal-Topspiel Flensburg gegen Füchse am 19. Oktober

Hamburg. Im Topspiel der zweiten Handball-Pokalrunde stehen sich die SG Flensburg-Handewitt und die Füchse Berlin am 19. Oktober gegenüber. Das ergab die Terminierung der 16 Spiele. Die Uhrzeit der Spitzenbegegnung wird noch festgelegt.

In einem weiteren Bundesliga-Duell erwartet der SC DHfK Leipzig die Rhein-Neckar Löwen am 2. November. Titelverteidiger THW Kiel muss am 20. Oktober (19.00 Uhr) beim Zweitliga-Aufsteiger 1. VfL Potsdam antreten.

Die Partie von Meister SC Magdeburg beim Zweitligisten Eulen Ludwigshafen konnte noch nicht festgelegt werden. Die Magdeburger nehmen zum vorgesehenen Pokaltermin am Super Globe in Saudi-Arabien teil. Bei der inoffiziellen Club-Weltmeisterschaft sind die Magdeburger Titelverteidiger. Die Sieger der K.o.-Spiele erreichen das Achtelfinale am 21. und 22. Dezember.

