Nur zwei deutsche Paare: Ahlmann verzichtet auf WM-Finale

Verzichtet mit Dominator auf das WM-Finale in Herning: Christian Ahlmann.

Herning. Nur zwei deutsche Paare werden am Sonntag beim Einzel-Finale der Springreiter-WM in Dänemark starten.

Christian Ahlmann hat seinen Verzicht erklärt, so dass lediglich Marcus Ehning aus Borken mit Stargold und die in Belgien lebende Jana Wargers mit Limbridge reiten. André Thieme ist nach seinem Sturz am Freitagabend bereits ausgeschieden.

Ahlmann begründete seinen Verzicht mit der Schonung seines zwölfjährigen Hengstes Dominator. «Schon das Zeitspringen, aber auch das Mannschafts-Finale waren kraftraubende Springen mit langen und anspruchsvollen Parcours», sagte der 47 Jahre alte Reiter aus Marl.

Ahlmann lag nach den bisherigen drei Prüfungen auf Rang 18 der Einzelwertung. Wargers startet mit Limbridge am Sonntag von Platz 17 aus.

© dpa-infocom, dpa:220813-99-372684/2 (dpa)