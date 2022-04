München besiegt im ersten Halbfinale Wolfsburg mit 5:1

München. Der EHC Red Bull München ist mit einem klaren Sieg ins Playoff-Halbfinale der Deutschen Eishockey Liga gestartet.

Gegen die Grizzlys Wolfsburg setzte sich die Mannschaft von Trainer Don Jackson im ersten von fünf möglichen Partien deutlich mit 5:1 (2:0, 2:0, 1:1) und führt die Best-of-five-Serie mit 1:0 an. Das zweite Aufeinandertreffen findet am 22. April (19.30 Uhr/Magentasport) in Wolfsburg statt.

Vor 3721 Zuschauern in München schossen Kapitän Patrick Hager (13./23.), Benjamin Street (17.), Konrad Abeltshauser (36.) und Benjamin Smith (42.) die Treffer für die dominierenden Gastgeber. Jordan Murray (53.) verkürzte für die Niedersachsen nur noch.

© dpa-infocom, dpa:220420-99-982299/2