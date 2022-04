Niederlage in Hamburg: Skyliners kaum noch zu retten

Hamburg. Die Fraport Skyliners aus Frankfurt stehen vor dem Abstieg aus der Basketball-Bundesliga. Der Tabellenletzte verlor das Spiel bei den Hamburg Towers mit 58:68 (21:30) und hat mit einer Bilanz von 6:24 Siegen lediglich theoretische Chancen auf den Klassenerhalt.

Nur wenn Frankfurt die restlichen vier Partien für sich entscheidet, die Löwen Braunschweig alle Spiele verlieren und gleichzeitig die Jobstairs Gießen 46ers ebenfalls am Ende auf zehn Siege kämen, würde der Meister von 2004 durch den direkten Vergleich in der Liga bleiben.

Unsere Eintracht - der Newsletter Eintracht Braunschweig ist Ihr Verein? Dann bestellen Sie hier unseren kostenlosen wöchentlichen Newsletter. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Die Mannschaft von Trainer Luca Dalmonte lief in Norddeutschland von Beginn an einem Rückstand hinterher. Nach dem Seitenwechsel konnten die Skyliners zwar verkürzen, eine Siegchance besaß Frankfurt allerdings nicht. Maik Kotsar (17 Punkte) und Jaylon Brown (15) trafen für den Playoff-Kandidaten am besten. 20 Zähler von Skyliners-Profi Will Cherry waren zu wenig.

Der FC Bayern München hat seine Pflichtaufgabe gegen die Syntainics MBC aus Weißenfels mit Mühe erledigt. Der Euroleague-Viertelfinalist bezwang den Club aus Sachsen-Anhalt mit 86:78 (49:41) und verteidigte mit 21:7 Erfolgen Platz zwei. Vladimir Lucic war mit 17 Punkten Bayerns erfolgreichster Werfer.

© dpa-infocom, dpa:220413-99-911301/2