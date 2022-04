Alba Berlin feiert Heimsieg gegen Oldenburg

Berlin. Alba Berlin hat am 30. Spieltag der Basketball-Bundesliga den 19. Saisonsieg eingefahren. Die Hauptstädter bezwangen in eigener Halle die EWE Baskets Oldenburg in einem intensiven Spiel mit 92:86 (51:48).

Alba bleibt damit das Team mit den wenigsten Niederlagen in der BBL, hat jedoch noch eine Reihe von Nachholspielen zu absolvieren. Beste Werfer der Berliner vor 4863 Zuschauern in der Mercedes-Benz Arena waren Jaleen Smith mit 19 und Oscar da Silva mit 14 Punkten. Bei Oldenburg war Max Heidegger mit 24 Zählern Topscorer.

Unsere Eintracht - der Newsletter Eintracht Braunschweig ist Ihr Verein? Dann bestellen Sie hier unseren kostenlosen wöchentlichen Newsletter. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Alba-Trainer Israel Gonzalez musste neben Marcus Eriksson und Ben Lammers kurzfristig auch auf Johannes Thiemann (Muskelhämatom in der Wade) verzichten. Gegen offensivstarke Gäste entwickelte sich ein munteres Spiel. Alba dominierte zwar den Rebound, erlaubte sich aber zu viele Ballverluste. So lagen die Berliner nach dem ersten Durchgang mit 24:26 hinten. Im zweiten Viertel konnte Alba die Fehler minimieren und Oldenburg zu Ballverlusten zwingen. Zur Pause lagen nun die Berliner mit 51:48 knapp vorn.

Gonzalez verzichtete angesichts des engen Spielplans weiterhin auf Nationalspieler Maodo Lo. Die Partie wurde physischer und blieb eng. Mit einer 70:68-Führung für Berlin ging es ins letzte Viertel. Alba kontrollierte nun Oldenburgs Topscorer Heidegger besser und konnte sich dank besserer Trefferquoten langsam absetzen. Mitte des Schlussviertels war der Vorsprung erstmals zweistellig. Oldenburg hielt dagegen, doch die Berliner behielten in einem lange umkämpften Basketballspiel die Nerven und brachten den Vorsprung über die Zeit.

© dpa-infocom, dpa:220412-99-897838/2