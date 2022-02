Skisprunger Wellinger und Freund zuhause "auf Stand-by"

Zhangjiakou. Die beiden Skisprung-Olympiasieger Andreas Wellinger und Severin Freund sind auch nach ihrer Streichung aus dem fünfköpfigen Team für die Winterspiele weiter auf Abruf, sagte Bundestrainer Stefan Horngacher der Deutschen Presse-Agentur.

"Die machen das gesamte Prozedere im Vorfeld mit. Vom Ausfüllen der App bis zu den Tests über das Training und die Selbstisolation. Die bleiben an Bord. Denn es muss relativ schnell gehen, sollte jemand ausfallen."

Unsere Eintracht - der Newsletter Eintracht Braunschweig ist Ihr Verein? Dann bestellen Sie hier unseren kostenlosen wöchentlichen Newsletter. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Pyeongchang-Olympiasieger Wellinger und Freund haben sich nicht für die Spiele in Peking qualifiziert. Die beiden Teamkollegen, die 2014 in Sotschi gemeinsam Olympia-Teamgold erobert hatten, unterlagen in der internen Weltcup-Ausscheidung Karl Geiger, Markus Eisenbichler, Stephan Leyhe, Pius Paschke und Constantin Schmid. Über Wellinger (26) und Freund (33) sagte Chefcoach Horngacher: "Die sind auf standby." Dies bleibe auch so, wenn der deutsche Skisprung-Tross schon in China trainiere. "Sie trainieren in der Zeit mit Christian Winkler."

© dpa-infocom, dpa:220201-99-925855/2