Armand Duplantis peilt 2022 Weltrekord und WM-Titel an

Karlsruhe. Vor seinem Saisonstart beim Karlsruher Leichtathletik-Meeting hat Stabhochsprung-Olympiasieger Armand Duplantis den WM-Titel und den Weltrekord als Vorhaben für dieses Jahr ausgegeben.

"Die Weltmeisterschaften sind groß für mich, weil ich den WM-Titel noch nicht gewonnen habe", sagte der 22 Jahre alte Schwede. Vielleicht könnten ihm ja Titel und Weltrekord im selben Wettkampf gelingen.

Unsere Eintracht - der Newsletter Eintracht Braunschweig ist Ihr Verein? Dann bestellen Sie hier unseren kostenlosen wöchentlichen Newsletter. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Die WM findet vom 15. bis 24. Juli in den USA statt, was für Weltrekord-Inhaber Duplantis noch weit weg ist. "Mein Hauptfokus liegt aktuell auf der Hallensaison", sagte er. Er will in Nordbaden am Freitag als erster Springer dort die sechs Meter knacken. "Wenn noch keiner die sechs Meter in Karlsruhe gesprungen ist, wird es Zeit", sagte Duplantis.

Nach einem schwierigen Jahreswechsel startet auch die deutsche Hochspringerin Marie-Laurence Jungfleisch bei dieser Station der World Indoor Tour Gold. "Die Vorbereitungen liefen ganz gut, bis ich Corona hatte und Weihnachten deshalb ein paar Tage ausfiel", sagte sie. Im Sprint am Start ist Weitsprung-Olympiasiegerin Malaika Mihambo.

© dpa-infocom, dpa:220127-99-874074/3