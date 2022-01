Entwarnung bei Weber: Rückraumspieler fit für EM

Großwallstadt. Die deutschen Handballer können bei der Europameisterschaft auf Rückraumspieler Philipp Weber bauen.

Der Spielmacher vom Bundesliga-Tabellenführer SC Magdeburg befindet sich nach seiner im Länderspiel gegen Frankreich erlittenen Schulterblessur auf dem Weg der Besserung und soll am Dienstag das komplette Mannschaftstraining absolvieren. "Nach dem Spiel hatte er ganz schöne Schmerzen. Jetzt geht es ihm deutlich besser", berichtete Co-Trainer Erik Wudtke.

Weber war beim 35:34-Sieg gegen den Olympiasieger am Sonntagabend kurz vor dem Ende der ersten Halbzeit unglücklich auf die Schulter gefallen und nach dem Sturz nicht wieder auf das Parkett zurückgekehrt. "Ich bin froh, dass nichts Schlimmes passiert ist, denn Philipp ist für uns ein wichtiger Faktor", sagte Wudtke.

Dagegen spielt Jannik Kohlbacher derzeit keine Rolle in den EM-Planungen. Der an der Leiste verletzte Kreisläufer von den Rhein-Neckar Löwen wird die Reise nach Bratislava am Mittwoch definitiv nicht mit antreten. "Wir gehen davon aus, dass wir in der Vorrunde nicht auf ihn zurückgreifen können", sagte Wudtke.

© dpa-infocom, dpa:220110-99-656155/2