Topkombinierer Riiber lässt weiteren Wettkampf aus

Val di Fiemme. Der von Rückenschmerzen geplagte Norweger Jarl Magnus Riiber lässt einen weiteren Einzelwettbewerb im Weltcup der Nordischen Kombination aus.

Der 24 Jahre alte Gesamtführende wird am Sonntag in Val di Fiemme nicht an den Start gehen, wie eine Sprecherin des Weltverbandes Fis unter Berufung auf Norwegens Team mitteilte. Riiber hatte bereits das erste Einzel am 8. Januar ausgelassen, nachdem er sich beim Sprungtraining im Fleimstal verletzt hatte. Knapp vier Wochen vor den Olympischen Spielen in Peking bleibt Riiber aber im Gelben Trikot. Alle seine sieben absolvierten Wettbewerbe gewann er auch.

