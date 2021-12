Alba-Geschäftsführer Baldi: "Existenzbedrohende Situation"

Berlin. Geschäftsführer Marco Baldi hat die momentane Lage des deutschen Basketball-Meisters Alba Berlin in der Corona-Pandemie als "existenzbedrohende Situation" bezeichnet.

"Das gilt für alle, die von Besucherinnen und Zuschauern wirtschaftlich abhängig sind", sagte der 59-Jährige in einem Interview der "Märkischen Allgemeinen Zeitung".

Der Club will aber auch in der jetzigen Lage nicht davon abweichen, sowohl im Spitzenbereich mit dem Profi-Team als auch in der Breite aktiv zu sein. "Es ist ein enormer Aufwand, das Boot auf Kurs zu halten", sagte Baldi, betonte aber auch: "Unser Anspruch bleibt die sportliche Exzellenz, wir wollen um Meisterschaften spielen - und die Basis stabil halten."

© dpa-infocom, dpa:211229-99-531103/2