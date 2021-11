Nach Steigerung: DBB-Frauen gewinnen Auftakt zur EM-Quali

Halle/Saale. Die deutschen Basketballerinnen sind mit einem klaren Erfolg in die Qualifikation für die Europameisterschaft 2023 gestartet.

Gegen Nordmazedonien siegte die Mannschaft von Bundestrainer Walt Hopkins in Halle (Saale) zum Auftakt der Gruppe A durch eine deutliche Leistungssteigerung nach der Pause mit 73:41 (26:30). Beste Werferin war Luisa Geiselsoder mit 16 Punkten.

Ohne Top-Spielerin Satou Sabally lief die lange Zeit einfallslose DBB-Auswahl bis zur Halbzeit durchgehend einem Rückstand hinterher. Erst nach zwei schnellen Dreipunktewürfen von Laura Hebecker gelang nach 26 Minuten die erste Führung (36:33). Danach zog Deutschland schnell davon und lag aufgrund einer konzentrierten Verteidigung und einer treffsicheren Offensive nach 30 Minuten mit 17 Zählern vorn (54:37). Im Schlussabschnitt kam Nordmazedonien lediglich auf vier Zähler, während das Hopkins-Team weiter erfolgreich war und damit den am Ende deutlichen Sieg perfekt machen konnte.

Am 15. November (16.00 Uhr) geht es für die DBB-Auswahl bei Gruppenfavorit Belgien in Kortrijk weiter. Dritter Gegner ist Bosnien-Herzegowina. Die zehn Gruppensieger und die vier besten Zweiten qualifizieren sich für die EM 2023, die in Israel und Slowenien stattfinden wird.

© dpa-infocom, dpa:211111-99-964113/3