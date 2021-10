Holte mit Bayerns Basetballer den dritten Sieg in Serie: Coach Andrea Trinchieri.

Basketball-Bundesliga Alba verliert überraschend - Bayern siegt in Frankfurt

Berlin. Alba Berlin hat einen weiteren Rückschlag in der Basketball-Bundesliga hinnehmen müssen.

Der deutsche Meister unterlag der BG Göttingen am Sonntag nach einer besonders in der Offensive schwachen Leistung mit 59:65 (35:33). Kamar Baldwin führte die Niedersachsen mit 18 Punkten zum ersten Sieg in Berlin seit zwölf Jahren.

Unsere Eintracht - der Newsletter Eintracht Braunschweig ist Ihr Verein? Dann bestellen Sie hier unseren kostenlosen wöchentlichen Newsletter. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Die Basketballer des FC Bayern München lösten ihre Aufgabe dagegen souverän und siegten mit 79:50 (50:30) bei den Fraport Skyliners. Es war wettbewerbsübergreifend der dritte Sieg nacheinander für das Team von Trainer Andrea Trinchieri.

In Ludwigsburg gewannen die daheim weiter ungeschlagenen MHP Riesen mit 91:86 (40:38) gegen die Telekom Baskets Bonn. Durch die zweite Saisonniederlage verpassten es die Bonner, zum Spitzenduo Brose Bamberg und MLP Academics Heidelberg aufzuschließen.

© dpa-infocom, dpa:211024-99-719270/2