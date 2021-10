"Reicht jetzt": Schmotz fiebert Comeback entgegen

Sölden. Skirennfahrerin Marlene Schmotz brennt nach langer Verletzungspause auf ihr Comeback.

"Ich bin voller Vorfreude", sagte die 27-Jährige vor dem alpinen Saisonauftakt am Samstag (10.00 und 13.15 Uhr/ARD und Eurosport) in Sölden. Schmotz hatte im Januar 2020 einen Kreuzbandriss im rechten Knie erlitten und in der Folge auch nahezu den kompletten vergangenen Weltcup-Winter verpasst. Es war schon ihre zweite Verletzung dieser Art. "Einmal links, einmal rechts, das reicht jetzt", sagte die Sportlerin vom SC Leitzachtal.

Schmotz gilt seit dem Karriereende der früheren Olympiasiegerin Viktoria Rebensburg 2020 als eine der wenigen deutschen Hoffnungen im Riesenslalom der Damen. In Sölden ist sie neben Andrea Filser die einzige Starterin des Deutschen Skiverbands (DSV). "Ich fühle mich gut, körperlich fit", sagte die Rückkehrerin. "Volle Attacke" wolle sie auf dem Rettenbachferner fahren. Zu hohe Ziele steckt sie sich aber noch nicht. Erstmal wolle sie den zweiten Lauf erreichen.

