Minden wartet auf ersten Saison-Sieg

Nürnberg. In der Handball-Bundesliga wartet GWD Minden auch nach dem 6. Spieltag auf den ersten Saisonsieg.

Im Derby gegen den TuS N-Lübbecke verlor das Team um Torhüter Carsten Lichtlein mit 18:23 und bleibt ohne einen einzigen Punktgewinn am Tabellenende. Immerhin zwei Zähler hat der TSV Hannover-Burgdorf bislang gesammelt, beim HBW Balingen-Weilstetten gab es aber eine 26:28-Niederlage.

Besser in Schwung kommt mittlerweile der TBV Lemgo Lippe nach seinem Fehlstart. Der DHB-Pokalsieger gewann mit 28:24 beim HC Erlangen und feierte den zweiten Sieg nacheinander. Erlangen hatte zuletzt gegen Vizemeister SG Flensburg-Handewitt im DHB-Pokal gewinnen können. Das einzige Unentschieden in den vier Samstagsspielen gab es beim 28:28 in der Begegnung zwischen der HSG Wetzlar und Frisch Auf! Göppingen.

