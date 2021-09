Spanier Parrondo neuer Trainer der MT Melsungen

Melsungen. Der Spanier Roberto Garcia Parrondo ist neuer Trainer des Handball-Bundesligisten MT Melsungen.

Der 41-Jährige, der momentan noch die ägyptische Nationalmannschaft betreut, tritt bei den Nordhessen die Nachfolge des in der Vorwoche beurlaubten Gudmundur Gudmundsson an, teilte der Verein mit. Parrondo soll am Mittwoch offiziell vorgestellt werden und am Donnerstag im Heimspiel gegen den noch ungeschlagenen Tabellenführer SC Magdeburg sein Bundesligadebüt geben.

Parrondo spielte in seiner aktiven Laufbahn unter anderem für Ademar Leon, Ciudad Real und Pick Szeged. Mit allen drei Vereinen holte er internationale Titel. Für Spanien bestritt er 87 Länderspiele. Seine erste Trainerstation war der nordmazedonische Topclub Vardar Skopje, mit dem er 2019 die Champions League gewann. Danach wechselte Parrondo nach Ägypten und führte die Nordafrikaner in diesem Jahr bei der Heim-WM ins Viertelfinale und bei den Olympischen Spielen nach einem Sieg gegen Deutschland sogar bis ins Halbfinale.

