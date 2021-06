Brooklyn Nets setzen sich gegen Boston Celtics durch

Brooklyn Nets Guard Kyrie Irving dunkt den Ball gegen die Boston Celtics in der ersten Hälfte.

New York. Die Brooklyn Nets stehen in der zweiten Runde der NBA-Playoffs. Das Team der Basketball-Superstars Kyrie Irving, Kevin Durant und James Harden gewann am Dienstagabend (Ortszeit) 123:109 gegen die Boston Celtics und entschied die Serie insgesamt mit 4:1 für sich. Im Halbfinale der Eastern Conference treffen die Nets als nächstes auf die Milwaukee Bucks, die sich ihrerseits 4:0 gegen die Miami Heat durchgesetzt hatten.

Harden gelang mit 34 Punkten und je zehn Rebounds und Vorlagen ein Triple Double. Irving kam auf 25 Zähler, Durant steuerte 24 Punkte bei.

