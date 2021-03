Riiber steht unmittelbar vor Sieg im Gesamtweltcup

Geht nach dem Springen in Klingenthal als Führender in den Zehn-Kilometer-Lauf: Jarl Magnus Riiber aus Norwegen.

Klingenthal. Der Norweger Jarl Magnus Riiber steht unmittelbar vor seinem dritten Triumph im Gesamtweltcup der Nordischen Kombinierer.

Riiber sprang in Klingenthal 143 Meter weit und geht damit als Führender in den Zehn-Kilometer-Lauf . Im Gesamtweltcup hat der 23 Jahre alte Gelb-Träger (940 Punkte) vor den verbleibenden beiden Einzeln einen deutlichen Vorsprung auf den Deutschen Vinzenz Geiger (754), der nach einem schwachen Sprung nur von Rang 21 in die Loipe startet.

Die aussichtsreichsten Deutschen sind Manuel Faißt (6.), Terence Weber (10.) und Johannes Rydzek (13.). Für ein Highlight sorgte der Japaner Ryota Yamamoto, der mit 149 Metern den Schanzenrekord von Spezialspringer Michael Uhrmann überbot. Wegen schlechter Haltungsnoten wurde er hinter Riiber und Akito Watabe aus Japan Dritter.

