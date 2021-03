Sprang in der Qualifikation auf 127 Meter: Stefan Kraft aus Österreich.

Oberstdorf. Die fünf deutschen Skispringer um Weltmeister Markus Eisenbichler haben sich souverän für das WM-Einzel am Freitag (17.00 Uhr/ZDF und Eurosport) qualifiziert.

Eisenbichler belegte nach einem Sprung auf 127,5 Meter Rang drei in der Qualifikation und war damit bester Deutscher. Auch Karl Geiger (12.), Severin Freund (19.), Pius Paschke (22.) und Martin Hamann (27.) hatten keine Probleme, unter die besten 50 zu kommen. Der Sieg in der Qualifikation ging an den Österreicher Stefan Kraft, der 127 Meter sprang. Topfavorit Halvor Egner Granerud aus Norwegen fällt für den Wettbewerb nach einem positiven Corona-Test aus.

© dpa-infocom, dpa:210304-99-692467/2