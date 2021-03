Klosterhalfen rennt in Texas deutschen 10.000-Meter-Rekord

Mit einem deutschen Rekord ist Ausnahmeläuferin Konstanze Klosterhalfen ins Olympia-Jahr gestartet - und das bei ihrem Comeback und ihrem ersten 10.000-Meter-Rennen überhaupt.

Die 24-Jährige aus Leverkusen gewann das Rennen bei einem Freiluft-Meeting in Austin/Texas in 31:01,71 Minuten. "Ich kann's nicht glauben. Ich bin vorher nie die 10.000 Meter gerannt und war ein bisschen nervös wegen der Länge des Rennens", sagte sie. Damit unterbot die WM-Dritte über 5000 Meter die fast 30 Jahre alte Bestmarke der Berlinerin Kathrin Ullrich, die am 30. Juni 1991 in Frankfurt/Main 31:03,62 Minuten gelaufen war.

Klosterhalfen schaffte bei schwülem Wetter und Wind auch die Olympia-Norm von 31:25,00 Minuten. Sie überrundete beim "The Texas Qualifier" alle Teilnehmerinnen und legte in der zweiten Rennhälfte noch an Tempo zu.

Klosterhalfens starker Frühstart überrascht auch deshalb, da sie wegen einer Überlastungsreaktion im Becken im vergangenen Sommer bei den großen Meetings und bei den deutschen Meisterschaften in Braunschweig fehlte. Sie sei immer noch im Aufbautraining und lasse sich da nicht stressen, sagte Klosterhalfen vergangene Woche in einem Podcast von #TrueAthletes. "Es geht mir ziemlich gut. Das Hauptziel ist, gesund zu bleiben."

"Das ist natürlich herausragend, vor allem nach dieser langen Verletzungspause. Wir sind auch total überrascht", sagte Annett Stein, Chef-Bundestrainerin des Deutschen Leichtathletik-Verbandes, der dpa.

Klosterhalfen hatte im vergangenen Jahr nach DLV-Angaben öfter in Leipzig trainiert, wo ihr Mentor - der frühere Leichtathlet Oliver Mintzlaff - Vorstandschef beim Fußball-Bundesligisten RB Leipzig ist. Zu Beginn des Jahres war sie nach Portland/USA zurückgekehrt zu ihrem Coach Pete Julian. Der betreut Klosterhalfen auch nach Auflösung des "Nike Oregon Project" dort aufgrund der Vorfälle um den wegen Dopings gesperrten Starcoach Alberto Salazar.

"Ich bin sehr glücklich und überwältigt. Der Wind hat etwas gestört, und ich habe gehofft, dass sie schneller Musik spielen, damit ich auch schneller werde", sagte Klosterhalfen nach ihrer fulminanten Rückkehr ins Wettkampfgeschehen.

Ob für sie in Tokio ein Doppelstart über 10.000 und 5000 Meter in Frage käme, darauf wollte sich die zweimalige Hallen-EM-Zweite nicht festlegen: "Bis Olympia ist noch ein weiter Weg." Klosterhalfen hält nun die deutschen Freiluft-Rekorde über die Meile, 3000, 5000 und 10.000 Meter, in der Halle über 1500, 3000 und 5000 Meter. Ob die Sommerspiele in Japan überhaupt stattfinden, darüber will Klosterhalfen im Moment "gar nicht nachdenken".

