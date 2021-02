Grant Holloway verbessert 27 Jahren alten Hürden-Weltrekord

Lief die 60 Meter Hürden in 7,29 Sekunden: Grant Holloway aus den USA.

Madrid. Grant Holloway aus den USA hat beim Hallen-Meeting der Leichtathleten in Madrid einen Uralt-Weltrekord gebrochen. Der Weltmeister lief über 60 Meter Hürden 7,29 Sekunden.

Damit war der 24-Jährige eine Hundertstelsekunde schneller als der Brite Colin Jackson 1994 in Sindelfingen. Für Holloway war es der 54. Sieg in einem Hallenrennen in Serie. Nach Angaben des Weltverbandes hatte der Hürdensprinter zuletzt 2014 im Alter von 16 Jahren einen Hürdensprint unter dem Hallendach verloren.

© dpa-infocom, dpa:210224-99-579435/2