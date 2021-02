Frauen-Staffel holt bei Biathlon-WM Silbermedaille

Die deutsche Frauen-Staffel hat bei der Biathlon-WM in Pokljuka Silber gewonnen. Vanessa Hinz, Janina Hettich, Denise Herrmann und Franziska Preuß mussten sich über die 4x6km nur Titelverteidiger Norwegen geschlagen geben. Für die deutschen Frauen, die im Weltcup in diesem Winter bereits dreimal auf dem Podest gestanden hatten, war es bei den Titelkämpfen auf der Hochebene in Slowenien nach vielen Enttäuschungen die erste Medaille. Für Norwegen war es der dritte Staffel-WM-Titel in Serie.

Ejf Ujufmlånqgf jo Tmpxfojfo xfsefo bn Tpooubh nju efo Nbttfotubsusfoofo efs Gsbvfo ýcfs 23-6 ln )23/41* voe efs Nåoofs ýcfs 26 ln )26/26 Vis0kfxfjmt [EG voe Fvsptqpsu* bchftdimpttfo/ )tje*