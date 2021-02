Corona-Kuriosum: Skispringerin Kramer reist aus Rumänien ab

Rasnov. Die Österreicherin Marita Kramer darf nach einem Durcheinander um unklare Corona-Testergebnisse auch am Freitag nicht beim Skisprung-Weltcup im rumänischen Rasnov starten. Dies teilte der Österreichische Skiverband (ÖSV) mit.

Die 19-Jährige hatte bereits am Donnerstag wegen eines ungültigen Ergebnisses beim Test nicht springen dürfen. Nun ergab ein vom Organisationskomitee durchgeführter PCR-Test ein negatives Ergebnis, zuvor hatte es auch mehrere negative Antigentests gegeben. Kramer erhielt dennoch keine Startfreigabe von den örtlichen Gesundheitsbehörden, weil sie zuvor in Rumänien einmal positiv auf das Virus getestet worden war.

Kramer reist nun am Freitag ab und bereitet sich auf die Nordische Ski-WM vor, die am Dienstag in Oberstdorf beginnt. Im Gesamtweltcup verliert sie durch zwei verpasste Einzel jede Menge Punkte und war bereits am Donnerstag hinter Nika Kriznar aus Slowenien und Sara Takanashi aus Japan zurückgefallen.

