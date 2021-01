Auch Brasiliens Handballer mit Corona-Problem

Kairo. Nach Tschechien und den USA ist mit Brasilien ein drittes Handball-Team unmittelbar vor Beginn der Weltmeisterschaft in Ägypten von einem Coronavirus-Ausbruch betroffen.

Wie der brasilianische Verband auf seiner Internetseite mitteilte, wurden insgesamt zwei Spieler und fünf Team-Verantwortliche im Trainingslager im portugiesischen Rio Maior positiv auf das Virus Sars-CoV-2 getestet.

Bei den Spielern handelt es sich danach um Rückraumspieler Thiagus Petrus vom Champions-League-Finalisten FC Barcelona und Torhüter Leonardo Terçariol von BM Benidorm in Spanien. Auch Trainer Marcus Oliviera ist den Angaben zufolge mit Corona infiziert. Alle hätten nur leichte Symptome und seien von der Mannschaft isoliert worden. Alle nicht betroffenen Teammitglieder sollen an diesem Mittwoch nach Ägypten reisen. Brasilien spielt in der Gruppe B mit Spanien, Tunesien und Polen.

Am Dienstag hatte Tschechien seine Mannschaft von dem Turnier wegen zahlreicher Corona-Fälle zurückgezogen. Als Nachrücker tritt nun Nordmazedonien in der Gruppe G gegen Gastgeber Ägypten, Chile und Schweden an.

Unklar war, ob die USA zur WM reisen können. In der Auswahl des schwedischen Nationaltrainers Robert Hedin waren zehn Spieler und sieben Personen aus dem Betreuer-Team positiv auf das Coronavirus getestet worden. Die Mannschaft wartete in ihrem Trainingslager in Dänemark auf die Ergebnisse einer weiteren Testreihe.

© dpa-infocom, dpa:210112-99-01153/2