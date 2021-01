Verpasste in Adelboden die Top-20: Alexander Schmid.

Schmid in Adelboden abgeschlagen - Pinturault siegt

Adelboden. Skirennfahrer Alexander Schmid hat die Top-Ten-Plätze beim ersten von zwei Riesenslaloms an diesem Wochenende in Adelboden klar verpasst.

Der Allgäuer landete beim überlegenen Sieg des französischen Gesamtweltcup-Führenden Alexis Pinturault am Freitag mit 4,08 Sekunden Rückstand auf Rang 21. Zweiter wurde der Kroate Filip Zubcic (+1,04) vor dem Schweizer Marco Odermatt (+1,11).

Der Norweger Lucas Braathen stürzte bei der Zieleinfahrt schwer und wurde nach kurzer Behandlung auf einer Trage abtransportiert. Eine Diagnose stand zunächst noch aus. Der zweite deutsche Starter, Julian Rauchfuß, war im ersten Durchgang ausgeschieden. Am Samstag steht in den Schweizer Alpen ein weiterer Riesentorlauf der Herren an.

