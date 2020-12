Skirennfahrer Baumann wird Siebter in Bormio

Bormio. Skirennfahrer Romed Baumann hat beim Super-G im italienischen Bormio den siebten Platz belegt. Als bester Starter des Deutschen Skiverbands (DSV) lag er 1,45 Sekunden hinter dem Amerikaner Ryan Cochran-Siegle, der seinen ersten Weltcup-Sieg feierte.

Die Plätze zwei und drei gingen an den Österreicher Vincent Kriechmayr (+0,79) und den Norweger Adrian Smiseth Sejersted (+0,94). Insgesamt schafften es drei Deutsche in die Top 20. Während Simon Jocher (+1,85) als 15. positiv überraschte, blieben Andreas Sander (+2,15) als 20. und Josef Ferstl (+2,16) als 21. aber etwas hinter den Erwartungen zurück. Manuel Schmid (+3,14) fuhr auf Platz 35. Das Rennen war wetterbedingt von Montag auf Dienstag verschoben worden. Am Mittwoch steht für die Herren in Bormio noch eine Abfahrt an.

© dpa-infocom, dpa:201229-99-841905/2