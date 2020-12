Olympiasieger Wellinger im Glück: Als 50. in den Wettkampf

Meistere in Engelberg gerade so in die Qualifikation: Andreas Wellinger.

Engelberg. Skisprung-Olympiasieger Andreas Wellinger hat nur mit großem Glück einen schweren sportlichen Rückschlag unmittelbar vor der Vierschanzentournee abwenden können.

Der 25 Jahre alte Bayer belegte in der Qualifikation für das Einzel in Engelberg am Sonntag (16.00 Uhr/ARD und Eurosport) den 50. Platz und schaffte damit knapp den Sprung in den Wettkampf. Am Freitag hatte Wellinger, der nach einem Kreuzbandriss noch auf Formsuche ist, die Qualifikation verpasst.

Nach Engelberg und den Weihnachtstagen beginnt am 28. Dezember bereits die Tournee, für die Wellinger nach seinen bisherigen Leistungen in diesem Winter nicht gesetzt sein dürfte.

