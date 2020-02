Beste der Skilangläuferin in Lahti: Katharina Hennig.

Langläuferin Hennig Achte bei Johaug-Sieg in Lahti

Lahti. Die norwegische Ausnahmeathletin Therese Johaug hat ihren Sonderstatus bei den Skilangläuferinnen erneut unter Beweis gestellt.

Die souveräne Führende des Gesamtweltcups siegte am Samstag in Lahti über zehn Kilometer in der klassischen Technik vor Ebba Andersson aus Schweden und der finnischen Lokalmatadorin Krista Parmakoski. Als beste Deutsche lief Katharina Hennig mit 43,1 Sekunden Rückstand auf die Siegerin auf Rang acht. Victoria Carl als 16., Laura Gimmler auf Rang 22 und Pia Fink als 24. sicherten sich ebenfalls noch Weltcup-Punkte.

Für das deutsche Team war es der erste Weltcup seit den Heimrennen in Oberstdorf am 25. und 26. Januar. Die Mannschaft von Teamchef Peter Schlickenrieder hatte zuletzt einen Lehrgang in der Heimat absolviert und im Allgäu auch die deutschen Meisterschaften bestritten.