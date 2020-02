Brose Bamberg holt ehemaligen NBA-Profi Crawford

Jordan Crawford (l) spielte in der NBA auch für die Boston Celtics.

Bamberg. Der neunmalige deutsche Basketball-Meister Brose Bamberg hat für die Schlussphase der Saison den ehemaligen NBA-Profi Jordan Crawford verpflichtet.

Wie der Bundesligist mitteilte, stand der 31 Jahre alte Aufbauspieler zuletzt bei den Sichuan Blue Wales in der ersten chinesischen Liga auf dem Parkett.

Das Engagement des US-Amerikaners liegt nach Vereinsangaben aber schon mehr als ein Jahr zurück. Er absolvierte in seiner Karriere 295 Partien in der nordamerikanischen Profiliga NBA und erzielte dabei im Schnitt elf Punkte. Crawford war dabei für die Atlanta Hawks, Washington Wizards, Boston Celtics und New Orleans Pelicans aktiv.