Melsungen verpflichtet Gudmundsson als Trainer

Melsungen. Handball-Bundesligist MT Melsungen hat bis zum Ende der Saison Gudmundur Gudmundsson als neuen Trainer verpflichtet. Nur einen Tag nach der Freistellung vom bisherigen Coach Heiko Grimm gaben die Nordhessen die Verpflichtung des Isländers bekannt.

Der 59-Jährige wird neben Melsungen in Personalunion auch die Nationalmannschaft seines Heimatlandes betreuen. 2016 führte Gudmundsson Dänemark zum Olympiasieg. Als Vereinstrainer feierte der Isländer Erfolge mit den Rhein-Neckar Löwen, gewann mit den Mannheimern den EHF-Cup.

"Es ist sicher nicht selbstverständlich, einen Trainer dieser Klasse zu gewinnen. Vor allem in der Kürze der Zeit. Da gehört zweifellos auch eine gewisse Portion Glück dazu", sagte Vorstand Axel Geerken am Mittwoch in einer Vereinsmitteilung. Gudmundur Gudmundsson habe zunächst eine Zusage bis zum Ende dieser Saison gegeben, hieß es. "Wenn es auf beiden Seite passt, ist eine Weiterverpflichtung nicht ausgeschlossen." Melsungen belegt in der Tabelle Rang sieben.