Handball-EM: Deutschland spielt gegen Portugal um Platz fünf

Die deutschen Handballer treffen bei der EM im Spiel um Platz fünf am Samstag (16 Uhr) in Stockholm auf Portugal. Die Portugiesen, die mit einem Sieg im Gruppenspiel gegen Frankreich fulminant in das Turnier gestartet waren, besiegten in der Hauptrundengruppe 2 Ungarn mit 34:26 (16:14). Damit steht...