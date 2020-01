Handball-EM: Julius Kühn ist Deutschlands Lichtblick

Sie trugen dunkelblaue Anzüge und blickten aus den Fenstern des Flughafengebäudes in den noch immer dunkelblauen Himmel. So standen sie da, die deutschen Handballer, reihten sich auf und bestiegen hintereinander das Flugzeug, das sie von Trondheim nach Wien brachte, zur am Donnerstag beginnenden...