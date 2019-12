Vettels Ferrari-Team stellt neuen Wagen am 11. Februar vor

Maranello. Sebastian Vettels Ferrari für die kommende Formel-1-Saison wird am 11. Februar vorgestellt. Die Scuderia hat damit als erster Rennstall ihren offiziellen Präsentationstermin bekanntgegeben.

"Wir werden den Wagen sehr früh vorstellen", sagte Ferrari-Teamchef Mattia Binotto bei einem Medientermin in der Zentrale in Maranello. Nach der Präsentation warte ein "intensives Programm" auf den neuen Wagen. Die ersten Tests finden dann vom 19. bis zum 21. Februar in Barcelona statt. Der erste von insgesamt 22 Grand Prix im nächsten Jahr wird am 15. März in Melbourne ausgetragen.