Mannheims Jan-Mikael Järvinen jubelt über den Sieg im Spitzenspiel in der Deutschen Eishockey Liga.

Meister Adler Mannheim gewinnt DEL-Topspiel in München

München. Der deutsche Meister Adler Mannheim hat das Spitzenspiel in der Deutschen Eishockey Liga gewonnen.

In der Neuauflage des letztjährigen Playoff-Finals siegte der Titelverteidiger beim EHC Red Bull München nach Verlängerung mit 3:2 (1:0, 0:0, 1:2, 1:0) und verkürzte nach dem siebten Sieg in Serie als Tabellendritter den Rückstand auf Spitzenreiter München zumindest auf zwölf Punkte. David Wolf (18. Minute) und Nicolas Krämmer (42.) trafen für die Gäste. Trevor Parkes (59./60.) war mit einem späten Doppelschlag für die Münchner erfolgreich. In der Extraspielzeit sorgte Mannheims Benjamin Smith nach 41 Sekunden für die Entscheidung.

Im Verfolger-Duell setzten sich die Straubing Tigers mit 2:1 (0:1, 1:0, 1:0) gegen die Düsseldorfer EG durch und bleiben mit 53 Punkten auf Rang zwei. Die DEG fiel auf Rang sieben zurück.