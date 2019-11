Trainer Harold Kreis und seine Düsseldorfer EG empfangen in der kommenden Woche die Kölner Haie zum rheinischen Derby.

Vor rheinischem Derby: DEG in der Ergebnis-Krise

Nürnberg. Die Düsseldorfer EG kommt nach der Länderspielpause in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) nicht in die Gänge und rutscht fünf Tage vor dem Derby gegen Köln in der Tabelle ab.

Am Sonntag kassierte die DEG beim 0:3 (0:0, 0:0, 0:3) bei den Nürnberg Ice Tigers die dritte Niederlage im vierten Spiel nach der Pause zu Beginn des Monats. Am Freitag empfängt das Team von Trainer Harold Kreis die Kölner Haie zum prestigeträchtigen rheinischen Derby.

Für Nürnberg war es hingegen der vierte Sieg in Serie. Die Tore fielen nach einem lange ausgeglichenen Spiel erst spät durch Thomas Gilbert (53. Minute), Daniel Fischbuch (56.) und Philippe Dupuis (60.) ins leere Netz. Damit zogen die Franken mit nun 35 Punkten aus 21 Spielen an der DEG (34) vorbei auf Platz vier. "Eigentlich ist es ganz einfach: Wir schießen zu wenig Tore", meinte DEG-Verteidiger Nicholas Jensen bei MagentaSport zur aktuellen Ergebnis-Krise des achtmaligen deutschen Meisters.