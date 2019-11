Benefizspiel für Nuri in Braunschweig war ein voller Erfolg

Mehrere hundert Zuschauer kamen am Samstagnachmittag zum Basketball-Benefizspiel in die Sporthalle Alte Waage für den kranken Nuri. Der vierjährige Junge hat einen angeborenen Herzfehler und leidet an einem Eiweißverlustsyndrom. Diese Krankheit ist noch nicht erforscht. Mindestens 100.000 Euro sind...