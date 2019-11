Die Adler Mannheim um Goalie Johan Gustafsson (l) unterlagen in Tschechien.

Adler Mannheim unterliegen in der Königsklasse in Tschechien

Hradec Králové. Die Adler Mannheim müssen um den Einzug ins Viertelfinale der Champions League bangen. Der deutsche Eishockey-Meister verlor sein Achtelfinal-Hinspiel beim tschechischen Club Mountfield HK mit 0:1 (0:0, 0:0, 0:1).

Ales Jergl erzielte vor 2647 Zuschauern in der 56. Minute den entscheidenden Treffer für die Gastgeber. Die Entscheidung über das Weiterkommen fällt im Rückspiel am kommenden Dienstag in Mannheim.