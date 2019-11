Fußball-Länderspiel: Viele Sitze bleiben wieder leer

Wenn man so will, hätte Joachim Löw am Mittwoch schon mal trainieren können, wie es sich anfühlt, auf leere Ränge zu blicken. Denn natürlich waren die Plätze in der Düsseldorfer Arena verwaist, als die Nationalmannschaft auf dem Rasen jedoch nicht die Tribünen bestaunte, sondern vor allem an ihren...