Wolff würdigt Lauda: "Massiver Baustein für Erfolg"

Suzuka. Nach dem vorzeitigen Gewinn des sechsten Formel-1-Konstrukteurstitels nacheinander hat Mercedes-Teamchef Toto Wolff den enormen Anteil des in diesem Jahr gestorbenen Niki Lauda gewürdigt.

"Ohne Niki Lauda wäre das nicht möglich gewesen, er war ein massiver Baustein für diesen Erfolg", sagte der Österreicher Wolff am Sonntag in Suzuka im TV-Sender RTL über den langjährigen Teamaufsichtsrat. Lauda, der 2012 zu Mercedes gestoßen war, war Mitte Mai im Alter von 70 Jahren gestorben. Bei noch vier ausstehenden Rennen in diesem Jahr ist Mercedes die Konstrukteursweltmeisterschaft nicht mehr zu nehmen.