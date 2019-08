Team Haas an Hülkenberg-Verpflichtung interessiert

Spa-Francorchamps (dpa) – Der amerikanische Formel-1-Rennstall Haas beschäftigt sich intensiver mit einer Verpflichtung des deutschen Fahrers Nico Hülkenberg.

"Natürlich" sei er ein Kandidat für die nächste Saison in der Motorsport-Königsklasse, sagte Teamchef Günther Steiner im Rahmen des Rennens im belgischen Spa-Francorchamps und ergänzte: "Wenn Nico auf dem Markt ist, müssen wir uns das sicher anschauen als Team, denn wir suchen immer nach Verbesserungen für uns. Noch haben wir aber keine Entscheidung getroffen."

Am Donnerstag war bekannt geworden, dass der 32 Jahre alte Hülkenberg aus Emmerich das französische Werksteam Renault am Saisonende nach drei Jahren verlassen muss. Der Routinier wird dort durch Youngster Esteban Ocon (22) ersetzt und steht aktuell noch ohne Team für das Jahr 2020 da. Ob Hülkenberg zu Haas wechselt und dort das Cockpit des Franzosen Romain Grosjean übernimmt, soll sich laut Steiner "in zwei bis drei Wochen" entscheiden.