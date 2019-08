Comeback für Speerwurf-Weltmeister Vetter

Bad Köstritz Nach fast zweimonatiger Verletzungspause gibt Speerwurf-Weltmeister Johannes Vetter am Freitag sein Comeback. Beim Werfertag in Bad Köstritz (Thüringen) tritt der 26-Jährige aus Offenburg gleich zum Top-Duell mit Olympiasieger Thomas Röhler an.

Vetter hat harte Wochen hinter sich. Schon bei seinem Saisonstart in der Diamond League am 13. Juni in Oslo, wo er die Konkurrenz im Bislett-Stadion gewann, verletzte er sich an den Adduktoren. Den Wettkampf am 26. Juni in Strasbourg musste der gebürtige Sachse, der in Offenburg bei Boris Obergföll trainiert, nach nur einem Versuch abbrechen. Danach folgte die lange Zwangspause.

Auch ein Start bei den deutschen Leichtathletik-Meisterschaften Anfang August in Berlin kam noch zu früh für Vetter. Als Weltmeister von 2017 in London hat der deutsche Rekordhalter (94,44 Meter) allerdings für die Wüsten-WM in Katars Hauptstadt Doha (27. September bis 6. Oktober) eine Wildcard.