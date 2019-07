Monte Carlo Die Niederländerin Sifan Hassan hat beim Diamond-League-Meeting der Leichtathleten in Monte Carlo über eine Meile einen Weltrekord aufgestellt.

In 4:12,33 Minuten kam die zweimalige Europameisterin ins Ziel. Damit verbesserte sie die alte Bestmarke von Swetlana Masterkowa (Russland), die am 14. August 1996 in Zürich 4:12,56 Minuten gelaufen war.