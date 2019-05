NHL-Goalie Grubauer in der Slowakei gelandet

Kosice Eishockey-Nationaltorhüter Philipp Grubauer will nach seiner Ankunft in der Slowakei bereits am Dienstag das dritte deutsche WM-Spiel gegen Frankreich bestreiten. "Ich denke schon", sagte der 27 Jahre alte NHL-Keeper der Colorado Avalanche nach der Landung in Kosice.

Dort wollte sich der Goalie der Colorado Avalanche das zweite deutsche WM-Spiel gegen Dänemark (16.15 Uhr/Sport1 und DAZN) anschauen. Grubauer sollte sich nach der beschwerlichen Anreise aus Denver mit zweimaligem Umsteigen in München und Wien zunächst ausruhen und akklimatisieren.

Mit seinem NHL-Team war der Stanley-Cup-Sieger des Vorjahres erst am Mittwochabend (Ortszeit) in den Playoffs gescheitert. Gegen die Dänen sollte wie beim 3:1 gegen Aufsteiger Großbritannien am Samstag zum WM-Auftakt Matthias Niederberger von der Düsseldorfer EG im Tor stehen.

Nach Angaben des Deutschen Eishockey-Bundes (DEB) soll Grubauer am Montagnachmittag erstmals mit dem Team trainieren. Am Dienstag und Mittwoch stehen jeweils um 20.15 Uhr (Sport1 und DAZN) die nächsten Vorrundenspiele gegen Frankreich und Gastgeber Slowakei an.