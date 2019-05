Marco Sturm: Viertelfinale für Deutschland möglich

Kosice Der ehemalige Eishockey-Bundestrainer Marco Sturm glaubt an den Viertelfinal-Einzug der deutschen Nationalmannschaft bei der Weltmeisterschaft in der Slowakei.

"Was können wir bei dieser WM erreichen? Ich meine, die direkte Olympiaqualifikation für 2022 und damit das Viertelfinale", schrieb Sturm in einem Beitrag für die "Bild"-Zeitung. Die DEB-Auswahl startet am 11. Mai gegen Außenseiter Großbritannien (16.15 Uhr/Sport1 und DAZN) in die WM.

Er habe vor der WM mehrmals mit seinem Nachfolger Toni Söderholm telefoniert, schrieb Sturm. "Ich glaube, er hat die richtige Mischung gefunden. Eine Mischung aus erfahrenen Spielern wie Yannic Seidenberg oder Moritz Müller und jungen, talentierten Spielern wie Moritz Seider oder Lean Bergmann." Unter dem damaligen Bundestrainer Sturm hatte Deutschland bei der WM 2018 das Viertelfinale zuletzt verpasst.

Für den Präsidenten des Deutschen Eishockey-Bundes Franz Reindl ist die vorzeitige Olympia-Qualifikation wichtiger als das Erreichen des Viertelfinales. "Ziel ist die direkte Olympia-Qualifikation. Wenn wir heimfahren und die direkte Olympia-Qualifikation frühzeitig gesichert hätten - das wäre ein Riesen-Schritt", sagte Reindl der Deutschen Presse-Agentur. Um sich zum ersten Mal seit 2006 wieder für ein olympisches Turnier direkt zu qualifizieren, müsste Deutschland den achten Platz in der Weltrangliste verteidigen. Dies würde beim Einzug ins WM-Viertelfinale sehr wahrscheinlich gelingen.